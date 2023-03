Pallavolo: la under 18 dell'Imperia volley sul secondo gradino della 'Final Four' del ponente

Sono stati i campionati giovanili a prendersi la scena in questo weekend per l’Imperia Volley. L’under 17 maschile si è regalata il titolo di campione territoriale (Imperia e Savona) mentre la Under 18 è salita sul secondo gradino del podio nella final four.

Campionato Under 18 – Final Four

Semifinali:

Iglina Pallavolo Albisola – Grafiche Amadeo Sanremo 3-0

Imperia Volley – Remax Carcare 3-0

Finale 3 / 4 Posto

Remax Carcare – Grafiche Amadeo Sanremo 3-0

Finale 1 / 2 Posto

Iglina Pallavolo Albisola – Imperia Volley 3-0

Bellissima giornata di sport quella andata in scena ieri a Imperia per la final four del campionato territoriale Under 18. Più di 450 persone presenti sulle tribune del Palasport di Zona San Lazzaro hanno fatto da cornice alle semifinali del mattino e alle finali del pomeriggio. Ad aggiudicarsi lo scudetto le savonesi dell’Iglina Pallavolo Albisola che, in finale, al termine di un incontro molto equilibrato hanno avuto la meglio sull’Imperia Volley.

Campionato Under 17 – 9a e 10a Giornata

Tierrecubo Carcare – Imperia Volley 1-3

Sciuscià e Sciurbì Alassio – Imperia Volley 0-3

Con la decima vittoria consecutiva i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza mettono in bacheca con due giornate di anticipo lo scudetto del campionato Under 17. Una cavalcata trionfale: 10 gare, 10 vittorie, 30 set all’attivo e solo 3 set concessi agli avversari. Di seguito i nuovi campioni territoriali: Ameglio Samuel, Barla Lorenzo, Brun Matteo, Capelli Andrea, Carrera Pietro, Cesarano Davide, El Boukaoli Youssef, Mazzara Davide, Muscatiello Andrea, Oberto Carlo, Palumbo Varano Lorenzo, Ranise Simone, Roccolano Giuseppe e Terracciano Simone.

Campionato Regionale Serie D Maschile 17a Giornata

Sant’Antonio Genova - Imperia Volley 3 – 2

Campionato Under 15 - 11a e 12a Giornata

Imperia Volley – Volley Team Finale 0 – 3

Toirano Volley – Imperia Volley 3 - 1

Campionato Under 13 Young 6a Giornata

Caramagna Imperia Volley – Pallavolo Fornaci SV 2 – 1

Campionato Under 14 CSI

Imperia Volley – San Pio X Loano 0 - 3