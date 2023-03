Pallanuoto femminile: Rari Nantes Imperia torna con una sconfitta dalla trasferta di Padova

Rari Nantes Imperia torna con una sconfitta 10-7 dalla complicata trasferta di Padova.

Le ragazze di Ragosa pagano un brutto avvio, nel quale sono le padrone di casa a farsi preferire portandosi sul 4-0. Soltanto il gol nel finale di tempo di Giorgia Cappello, sblocca le Rari-Girls che appaiono più sciolte tra il secondo ed il terzo periodo.

La stessa centroboa realizza immediatamente, 47 secondi dopo l'inizio del secondo tempo, la rete che dimezza lo svantaggio. Il match fila combattuto: ad ogni botta, c'è una risposta ed, all'intervallo lungo, il tabellone recita 6-3 con la firma di Elisabetta Sattin.

Si inverte il fronte di gioco e la Rari cambia decisamente marcia. Accordino su rigore, poi Iazzetta e l'altro penalty di Sara Amoretti costruiscono il pareggio: è 6-6 a mezzo minuto dalla sirena. Ma Padova ha ancora il tempo per affondare il colpo del nuovo vantaggio che risulterà decisivo. Anzi, ad inizio dell'ultimo tempo, scappano.

Le rari-girls pagano il precedente sforzo per rientrare in partita e così, sul 10-6, il gol di Amoretti limita soltanto il passivo. Le imperiesi rimangono a quota 9 punti e domenica prossima ospiteranno la capolista Locatelli.

“Al di là del punteggio, tutta la Rari è vicina all'amico e accompagnatore Vincenzo - dichiarano dalla Rari Nantes - ci vediamo presto a bordovasca”.

2001 PADOVA - R.N.IMPERIA 10-7

(4-1; 2-2; 1-3; 3-1)

PADOVA: Pozzani, Sgrò, Bozzolan, Sgrò V., Zorzi, Baccelle 3, Proietti 3, Morelli, Pasqualin, Delli Guanti 3, Bozzolan F. 1, Saccà.

IMPERIA: Bottiglieri, A.Amoretti, S.Amoretti 2, Imola. Mirabella, Iazzetta 1, Comba, Accordino 1, Cappello 2, Sattin 1, Bergatta. All.: Ragosa

Uscite per limite di falli Proietti (P) e Comba (I). Sup.Num. Padova 3/10 + 2 rigori realizzati; Imperia 2/9+ 2 rigori realizzati