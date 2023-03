Pallamano, gli under 13 dell'Abc Bordighera vincono contro il Monaco Handball (Foto)

Weekend impegnativo per i biancorossi dell'Athletic Bordighera Club Handball under 13. “I nostri ragazzi sono scesi in campo sabato pomeriggio presso la palestra Conrieri di Bordighera per il campionato dipartimentale francese under 13 mentre domenica sono andati ad Imperia per partecipare al campionato promozionale italiano FIGH” - fa sapere l’Abc Bordighera.

La squadra maschile di pallamano dell’Abc Bordighera, sabato, ha vinto contro la capolista del girone: il Monaco Handball. “Sabato i leoncini hanno affrontato il Monaco vincendo 20 a 15 con una prova straordinaria sul campo bordigotto” - dichiara l’Abc Bordighera - “I primi 12 minuti vedono i ragazzi dell'Abc in vantaggio 6 a 0 grazie ad un buon lavoro della difesa e al nostro bravissimo portiere Matteo, impegnato più e più volte a difendere la porta. Il Monaco, partito subito con parecchi gol da recuperare, chiama il time out alla ripresa del gioco, cambia un po' la formazione, gioca nuovi schemi riuscendo a segnare, recupera il gap iniziale ma i nostri ragazzi chiudono comunque il primo tempo in vantaggio di 5 gol con un risultato parziale di Abc 9 Monaco 4. Nella ripresa i ragazzi dell'Abc, complice anche il risultato parziale, hanno qualche minuto di blackout, poco gioco di squadra ma grazie alle allenatrici riprendono la concentrazione e portano a casa un risultato inaspettato. Una vittoria: 20 a 15. Davvero bravi i nostri piccoli atleti che continuano la striscia positiva di risultati”.

Domenica, invece, gli under 13 dell'Abc Bordighera sono andati a Imperia. “Appena 24 ore di riposo e nuovamente in campo. Domenica ad Imperia, dopo la prima giornata svolta a Bordighera, si è giocata la seconda giornata del campionato promozionale italiano under 13. Le squadre che si sono affrontate sono quelle casalinghe della Pallamano San Camillo Imperia, quelle della Pallamano Ventimiglia e quelle dell'Abc di Bordighera. I ragazzi hanno giocato divisi in due squadre miste per permettere a tutti i partecipanti di scendere in campo e divertirsi” - afferma l’Abc Bordighera - “Lo spirito di questo torneo, organizzato con la collaborazione della FIGH nella persona di Jean Claude Asnong, delegato provinciale FIGH, è stato quello di giocare a pallamano, creando una giornata all'insegna dello sport e dell'aggregazione, della cooperazione e dell’amicizia. Le classifiche in questo caso non erano l'obiettivo della giornata e vedere tutti i ragazzi giocare con grinta, impegno e tanto divertimento ripaga tutti gli sforzi fatti. Tutte le società sportive coinvolte possono dire di aver centrato il risultato. Ringraziamo la società San Camillo di Imperia per l'ottima accoglienza. Ora siamo in attesa della terza giornata del campionato promozionale di pallamano che si svolgerà a Ventimiglia e il proseguo del campionato francese. Come sempre grazie a collaboratori, genitori, supporter e sponsor”.

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Rollando, IR, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli, Roberto Rodo Fideuram.