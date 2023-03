Csjudo Sanremo Kumiai protagonista al Trofeo Italia di Taranto

Il reparto maschile ha portato alla squadra ligure una medaglia d'oro con Alessio Maiano, classe 2009 e primo in classifica nella categoria +81 kg, che ha chiuso tutti gli incontri prima del limite per ippon (ko tecnico). Ottima anche la prestazione di Andrea Mastrorillo, decimo posto in classifica generale, che ha passato il primo turno per sorteggio, vinto il secondo incontro per ippon con uno spettacolare tomoenage e si è arreso solo al terzo turno in una categoria molto difficile e numerosa, -50 kg. Simone Frasson si è invece posizionato al 32° posto, pagando la sua prima esperienza e i pochi anni di judo agonistico, ma combattendo con tanta grinta e determinazione.