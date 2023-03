Basket: il “Ruffini” di Taggia vince la fase provinciale del 3 contro 3

Nella mattinata di martedì 21 marzo si è svolta alla palestra del Mercato di valle Armea la fase provinciale del “3 contro 3” di Pallacanestro. Il torneo ha visto scendere in campo prima le rappresentative degli istituti superiori di secondo grado, con la vittoria finale del liceo “Vieusseux” di Imperia ed in seguito è stato il turno delle scuole secondarie di primo grado. Due i gironi iscritti, con il “Ruffini” di Taggia impegnato contro due team provenienti da Imperia. Con i pari età della “Novaro”, i tabiesi strappano il primo sorriso della mattinata. Nulla da fare contro gli atleti della “Boine”, fisicamente più avvantaggiati. La formazione del “Ruffini” si qualifica quindi alle semifinali contro la vincente dell’altro girone.

In un match molto combattuto, si riesce ad avere la meglio sull’IC di Vallecrosia. In finale si affronta nuovamente la Boine, ma questa volta il risultato è a favore dei ragazzi di Taggia che vincono quindi la fase provinciale e prenotano un biglietto per le regionali, in programma ad Aprile. Questi i ragazzi scesi in campo ed accompagnati dal loro insegnante di scienze motorie, Gabriele Alessio e dal collega Mauro Boeri: Pinto e Scaramuzzino entrambi atleti tesserati FIP, oltre a Bouhlal e Beu entrambi calciatori, ma bravissimi a fornire il loro apporto per il risultato finale.