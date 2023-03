Tennistavolo: grandi risultati oggi a Varazze per gli atleti del GSTT Vallecrosia

A Varazze, in data odierna, la squadra del GSTT Vallecrosia ha ottenuto grandi risultati nel Tennis Tavolo.

Il Bordigotto Matteo Marani, del Gstt Vallecrosia, si è riconfermato Campione Regionale - Under 13 per la stagione 2023/24. In finale ha avuto al meglio su Vincenzo Lanzafame del T.T. Genova. In una partita, a tratti, con risvolti quasi drammatici, per la tensione che alitavano i giocatori in campo, Matteo, si è aggiudicata la partita per 3/1. Questo è l’ultimo anno che Marani, dodicenne, gioca l’under 13, dal prossimo salirà nell’under 15 con avversari che avranno un’età maggiore della sua. Ora Matteo dovrà affrontare gli stage di preparazione a Chiavari per la Coppa delle Regioni in rappresentanza della Liguria a Molfetta (Puglia), e a fine Aprile arriveranno i fatidici Campionati italiani a Terni (Umbria).

Marco Lorenzi si è qualificato quarto nell’under 13 dopo una serie di incontri che lo hanno visto combattere strenuamente contro i suoi avversari.

Vittoria Bellan ha ottenuto il terzo posto nella categoria Under 15 portandosi a casa la medaglia di bronzo, e per un non nulla, non si è qualificata per le gare nazionali.

Alessandro Ventura ha ottenuto un’ottima seconda piazza nell’under 19 perdendo in finale contro Mattia Lattaro del Don Bosco Varazze. Alessandro si è comunque qualificato per i Campionati italiani a Terni (Umbria).

E infine Arturo Bellan ha ottenuto il secondo posto nell’under 17 e nulla ha potuto in finale contro Alessandro Costa, giocatore fortissimo del Villaggio Sport Chiavari che milita in B1. Arturo si è comunque qualificato per i Campionati italiani a Terni (Umbria).

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno collettivo del Gstt Vallecrosia che ha spinto e preparato i propri giovani verso queste mete molto ambite.