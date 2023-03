L’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo al Campionato Italiano Savate

La Savate Boxe Francese è uno Sport di situazione, ad alto contenuto tecnico e tattico: caratterizzante è lo studio delle traiettorie, degli spostamenti e del tempo di competizione, in quanto l’atleta deve portare i colpi seguendo le varie traiettorie spostandosi in uno spazio delimitato e risultare efficace considerando il tempo a disposizione. Le tecniche di braccia utilizzate nella Savate sono: diretto, gancio e montante. Tutti i calci, tranne lo Charlemont, possono essere eseguiti sia con la gamba avanzata che con la gamba arretrata e possono essere portati in linea bassa, mediana e alta. I calci possono essere combinati con colpi di braccia e portati in sequenza, fintati oppure doppiati, e possono anche essere acrobatici. L’Assalto è la competizione a contatto leggero su ring o tatami mentre la variante Combat su ring è la competizione a contatto pieno e il KO è valido.

Pregio della Boxe Francese è il proprio bagaglio tecnico che ha permesso ai propri Campioni di competere e primeggiare anche in altri sports da ring, si ricordano le sfide contro i pugili inglesi alla fine del secolo scorso e via via nel corso degli anni anche contro i campioni di Karate, Kickboxing e Muay Thai.

Sabato 25 marzo in quel di Jesolo, organizzati dalla FEDERKOMBAT la Federazione degli sports da combattimento, si sono svolti i Campionati italiani delle diverse specialità della Savate, presente dall’ imperiese l’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo con gli atleti Daisy Corro, Melissa Gastaldi, Linda Ametis, Ilaria Lo Iacono, Dario Lo Iacono; il Tecnico Alessio Murabito e gli Ufficiali di Gara Maurizio Corro, Bruno Cintoli, Simona Carluccio.

Di seguito i risultati ottenuti nelle diverse specialità:

- Ilaria “Honey” Lo Iacono 4 Medaglie d’ Oro;

- Melissa “ Lyssa” Gastaldi 2 Medaglie d’ Oro, 1 Medaglia d’Argento;

- Daisy “ Blue Eyes” Corro 1 Medaglia d’Oro, 1 Medaglia d’Argento;

- Dario “ Viking” Lo Iacono 1 Medaglia d’Oro, 1 Medaglia d’Argento;

- Linda “ Feroce” Ametis 4 Medaglie d’Argento.

"Otto Campioni italiani e sette vice Campioni italiani su cinque atleti in competizione è un risultato che ci rende orgogliosi e che ci fa ben sperare per gli appuntamenti futuri", asserisce il Presidente dell Ecole de Savate Luigi Alessandri.