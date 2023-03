Calcio. Imperia, il tecnico Solari dopo il ko con il Rivasamba. "Pomeriggio surreale per quanto successo a Cusato" (VIDEO)

Quello che era un pomeriggio di calcio, di colpo al "Ciccione" di Imperia è diventato un pomeriggio dal clima surreale. Tanta l'ansia per le condizioni del giocatore del Rivasamba Cusato, sfortunato protagonista di un infortunio al 66' minuto, un presunto trauma cranico che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Per fortuna le circostanze ci portano a parlare anche di quanto successo in campo, e lo ha fatto il mister dell'Imperia Matteo Solari, sottolineando come sia girato storto il pomeriggio calcistico nerazzurro, ma che si guarda alla trasferta di Lavagna con l'intenzione di fare bottino pieno e riavvicinare il secondo posto in classifica