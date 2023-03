Alla maratona del Garda, ottimi piazzamenti per due atleti ventimigliesi atleti del Ventimiglia marathon

Ottimi piazzamenti per due atleti ventimigliesi alla maratona del Garda di quest'oggi. Alberto Rubegni si è piazzato al quarto posto con il tempo di 2h50min, mentre il suo compagno di avventura Riccardo Lercari ha ottenuto un ottimo 15esimo posto con il tempo di 2h58min e 58 secondi. Grande soddisfazione per i due atleti che rilanciano la sfida per l'anno prossimo.