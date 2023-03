Concluso ad Imperia il Campionato Giovanile di scacchi con 34 giocatori di Sanremo, Imperia, Bordighera e Genova (foto)

Nella giornata di ieri si è concluso il Campionato Giovanile di scacchi presso il circolo di scacchi di Imperia. L’evento ha registrato una numerosa partecipazione di ragazzi della città di Sanremo, Imperia, Bordighera e Genova: 34 giocatori che si sono sfidati nello loro categorie per ambire al titolo di Campione provinciale ed accaparrarsi un lasciapassare per i campionati Nazionali Italiani di scacchi per categoria.

“Per gli Under 8 – spiegano gli organizzatori - al suo primo appuntamento la fortissima giocatrice Angelica Corradi del circolo di Imperia, ha stupito tutti per la sua bellissima prestazione. Per gli Under 10 spicca la notevole prestazione di Nicolò Noceti (Sanremo) diventando Campione provinciale nella sua categoria ed un combattutissimo secondo posto ad Xu Jun Yì figura emergente nel panorama scacchistico Sanremese. Per gli Under 12 grande prova di forza e riconferma del campione provinciale Antonio Pasqui (Sanremo) con un secondo posto al fortissimo giocatore emergente Jonathan Di Stefano (Sanremo).

L’istruttore Ferdinando Mongelli con i suoi corsi di scacchi nel panorama Sanremese ha raggiunto con i suoi allievi Nicolò Noceti e Jonathan Di Stefano posizioni di prestigio nella competizione. Xu Jun Yì è allenato dal maestro FIDE Paolo Formento invece Antonio Pasqui è allenato dal suo papà (John Pasqui).



Grande prova di forza delle giocatrici di Bordighera allenate dall’istruttore di scacchi Giancarlo Munaro che hanno sbaragliato il campo conquistando le posizioni di campionesse provinciali. Grande nota di merito va al fortissimo giocatore Filippo Barbagallo per gli Under 18 che malgrado i ripetuti assalti dei fortissimi giocatori della sua categoria ha respinto con sagacia ed arguzia gli stessi confermandosi nel panorama imperiese una nota emergente. Un secondo posto negli Under 18 meritatissimo a Lorenzo Ricca del circolo di Imperia.