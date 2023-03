Abbattono il cartello all’incrocio tra via San Francesco e via Martiri delle Foibe e fuggono via. E’ accaduto nelle ultime ore e, stamattina è stato notato da molti che hanno avvertito la Polizia Municipale.

Domani il cartello sarà risistemato e gli agenti cercheranno di risalire al responsabile con le telecamere presenti nella zona.