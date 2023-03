Calcio. Eccellenza, Imperia ko, il Rivasamba espugna il "Ciccione": gara interrotta per più di mezz'ora

IMPERIA-RIVASAMBA 0-1 (74' Cuneo)

93' il Rivasamba espugna Imperia. Partita fortemente condizionata dall'infortunio a Cusato

90' tre minuti di recupero

89' ancora Cuneo prova la doppietta ma senza esito. Imperia che si è spento col passare dei minuti

77' fuori Campelli dentro Luques nei padroni di casa

75' cambi nell'Imperia: fuori Ravoncoli e Jebbar, dentro Bourkaa e Gandolfo

74' Rivasamba in vantaggio: Cella salva una splendida punizione di Thomas Padi, ma sul corner successivo Cuneo trova il guizzo vincente

Dopo più di mezzora di interruzione, Cusato che è stato lo sfortunato protagonista dell'infortunio, si ricomincia a giocare. Cusato viene sostituito da Thomas Padi. Altro cambio negli ospiti con Bagnato rilevato da Cuneo. La curva dell'Imperia ritarda ulteriormente la ripresa del gioco, chiedendo la sospensione della gara. Intervengono giocatori e staff nerazzurro a spiegare la situazione

66' gioco interrotto per un infortunio occorso a un giocatore del Rivasamba che ha sbattuto violentemente contro le protezioni del campo lato distinti dopo un'azione di gioco: barella in campo e soccorsi in atto.

63' negli ospiti primo cambio: fuori Campana dentro Linale

58' Taddei si procura un calcio di rigore che Saviozzi stampa sul palo a Cavagnaro battuto. Si resta 0 a 0

52' dalla parte opposta ci prova Porro ma con lo stesso esito

50' Taddei sugli sviluppi di un corner battuto da Sancinito manda alto di testa

Inizia il secondo tempo con gli stessi ventidue in campo della prima frazione

46' dopo un minuto di recupero, termina un primo tempo vivace ma a reti inviolate

38' super parata di Cella su Oliveri: seconda palla gol nitida per gli ospiti

34' la prima anmonizione della partita è per Guida

30' occasione ghiotta per l'Imperia ancora con Saviozzi di testa, palla a fil di palo che Giglio non riesce a mettere in porta

25' punizione perfetta di Saviozzi, Cavagnaro in qualche modo la manda in corner

22' Campana recupera palla e serve Cusato che incrocia bene il tiro ma Cella dice di no e manda in corner

13' i padroni di casa conquistano una serie di corner, ma solo sull'ultimo riescono a rendersi pericolosi con Taddei che vince un rimpallo ma la sfera termina comoda tra le braccia di Cavagnaro

7' Giglio si libera bene in area e tenta un cross per Saviozzi, troppo sul portiere

1' inizia il match

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Jebbar, Giglio, Campelli, Fatnassi, Saviozzi. A disp. Bova, Gandolfo, Plando, Lanteri, Morchio, Bourkaa, Ardissone, Cassata, Luques. All. Solari.

RIVASAMBA: Cavagnaro, N.Padi, Latin, Queirolo, Porro, Del Corso, Campana, Bagnato, Oliveri, Cusato, Ruffino. A disp. Barbieri, Lasagna, T.Padi, Bacigalupo, Linale, Petrucci, Piccardo, Pintus, Cuneo. All. Buccellato.

ARBITRO: Cazacu di Albenga