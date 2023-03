Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 MARZO



SANREMO



7.30. Escursione a Cima Longoria percorrendo facili sentieri a una panoramica cima tra Francia e Italia accompagnati dalla guida ANAG Antonio Santeusanio. Evento a cura del CAI di Sanremo (12 euro). Ritrovo in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS), info 0184 505983

9.00. ‘Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino’: due giorni dedicati a un inedito percorso tra installazioni, esposizioni e infiorate in vari punti della città (per saperne di più cliccare questo link)



9.00-19.00. ‘Mercatino delle pulci’ con oggetti usati ma anche per chi cerca oggetti nuovi a prezzi convenienti. Piazza Don Lombardi nella frazione di Bussana



9.45. ‘Noi ci siamo’: tappa a Borgo Tinasso del tradizionale appuntamento mensile del campionato CSI con la partecipazione di 300 tra bambini dai 4 ai 10 anni con i rispettivi accompagnatori sportivi, genitori giovani e parenti vari. Saranno disputate 7 partite da un quarto d’ora + pranzo + nel pomeriggio ancora partite e cerimonia finale di premiazione intorno alle 17.30



10.00. Cerimonia di commemorazione dei 14 Partigiani torturati e fucilati all'alba del 5 marzo 1945 nei giardini del castello Devachan presso la lapide che ne ricorda il sacrificio. Evento a cura della sezione ANPI di Sanremo



11.00-17.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale (acquisto biglietti a questo link). Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)



17.30. Concerto della ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori - Note libere’. In programma musiche di Bach, Vivaldi, Neglia, Trotta ed una trascrizione del Requiem di Mozart per quartetto d’archi di Lichtenthal. Evento a cura dell’Inner Wheel Club di Sanremo. Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 37, ingresso ad offerta libera

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37

IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509

15.00-17.00. Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta (5 incontri). Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



16.00. Per il ciclo di conferenze ‘PortOneglia - Ricordi dal passato’, approfondimento di uno studio realizzato da Gabriella Badano sugli anni a cavallo dei secoli XIX e XX, e in particolare sui giardini imperiesi realizzati in allora, ricchi di piante botaniche rare, di siepi e di altri ‘giochi’ così cari al periodo della ‘belle Epoque’. ’Oratorio di santa Caterina, in via San Maurizio



17.30. Presentazione del libro ‘Quando B.E.D. non significa ‘letto’’ di Rebecca Balboni, un'esperienza diretta che tocca profondamente il mondo dei disturbi del comportamento alimentare. Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, ingresso libero



21.00. Spettacolo musicale dal titolo ‘Rossosolo’ con Giorgio Canali. Introduce Stefano Senardi. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



16.00-19.00. ‘Formulare efficacemente un desiderio... un modo diverso di parlare a se stessi’: evento gratuito volto ad acquisire alcune regole di Comunicazione Efficace e scoprire quale modo utilizziamo per parlare a noi stessi. È rivolto ad adulti e ragazzi, a chi vuole migliorare il proprio modo di costruire i pensieri. Conduce Sergio Cioli. Chiesa di San Nicola

VALLECROSIA

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in musica’, Recital Pianistico a cura dell'Associazione Musicale ‘G. B. Pergolesi’ con musiche di Bach, Busoni, Beethoven, Liszt, Schuman. Sala Polivalente G. Natta di via C. Colombo, ingresso libero

BORDIGHERA



16.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

10.00. Possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate e turni alle ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00 (prenotazione obbligatoria a questo link)

16.00. Concerto Vocale Sacro con gli allievi della classe adulti di canto classico dell' AD Vocal Studio di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso. Partecipano Anna Batini, Alessandro Battistotti, Zoraide Falzone, Luciana Modesti, Giuseppe Fariolotti, Emilia Spinella. Chiesa del Cristo Risorto



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercato della riviera dei fiori 2.0: bancarelle con abbigliamento, calzature, borse, biancheria per la casa, intimo e oggettistica + intrattenimenti per i più piccoli con spettacoli. Lungomare di Arma

DIANO MARINA



10.00. Interzonale Optimist: primo impegno velistico di selezione per l’accesso al Campionato Europeo e Mondiale. Specchio acque antistante la città (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



PERINALDO



10.00-18.00. ‘Giornate FAI di Primavera’: la delegazione FAI di Imperia insieme al Gruppo FAI Giovani di Imperia porteranno i partecipanti alla scoperta della storia, dell'arte, della scienza e della cultura di ‘Perinaldo - La Città delle Stelle’. Ritrovo in centro paese (tutti i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per l’ultimo appuntamento di ‘Storie dell'Italia interna’, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione libro ‘Migranti nel tempo’ di Paola Maccario, De Ferrari Editore. Introduce Dorlana Valesini, sarà presente l'autrice. Segue piccolo momento conviviale. Locali de ‘U Bastu’, ingresso libero, info 389 9954834

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. Salone dei video giochi al Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

9.00. ‘Monaco Ocean Week’: ultimo giorno della 5a Monaco Ocean Week, conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari, workshop di sensibilizzazione, a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari del Principato (i dettagli a questo link)

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, ‘Omaggio a Chet Baker’: Riccardo Del Fra rende omaggio al leggendario trombettista americano in un originale programma tributo in quintetto con l'Orchestre des Pays de Savoie. Con Mystery Galaxy in seconda serata. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza al Palais des Expositions, esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 27 marzo (i dettagli a questo link)



15.00. ‘Birth of the cool - Miles Davis’: concerto di Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (più info)





