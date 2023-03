Sanremo, Borgo Tinasso ospita il tradizionale appuntamento mensile del campionato CSI

Borgo Tinasso, quartiere collinare di Sanremo sta per subire una piccola invasione. Avverrà domani a partire dalla mattina. Un’invasione pacifica, gioiosa, festosa di 300 tra bambini dai 4 ai 10 anni con i rispettivi accompagnatori sportivi, genitori giovani e parenti vari.

“Effettivamente è così – spiega Maurizio Donzella, mister dell’ASD Badalucco 2009, che nella vita fa l’agente immobiliare – perché domenica il tradizionale appuntamento mensile del campionato CSI, che si svolge a rotazione nelle sedi delle società partecipanti, farà tappa nel rione sanremese”. Tocca a lui portare in campo questa volta i venti calciatori in erba bauchegni.

Si tratta della quarta giornata del NOI CSIAMO. E’ un appuntamento fisso che avrà momenti di gioco e di convivialità tra tutti i partecipanti. Con dodici euro, pro capite, ogni volta la squadra ospite offre anche un pranzo a tutti i convenuti. Per questo motivo fervono al Borgo Tinasso i preparativi orchestrati da Antonio Castagna, padrone di casa, con i suoi collaboratori.

“La fase sportiva della manifestazione vera e propria partirà subito – precisa Maurizio Donzella - già alle 9:45 comincerà la prima delle 7 partite da un quarto d’ora che sono in programma. Poi ci dovrebbe essere il pranzo e nel pomeriggio ancora partite e cerimonia finale di premiazione, intorno alle 17:30”.

Premiazione? Ma non avevate detto che la filosofia del campionato CSI era la partecipazione assoluta, e la socializzazione, senza classifiche? “E in effetti sarà così anche questa volta – spiega Donzella – perché ogni bambino o bambina riceverà una medaglia per la partecipazione e ogni squadra avrà la sua coppa. Io che alleno i bambini del Badalucco, dopo aver giocato a calcio per 25 anni, cerco in questa fase iniziale del loro approccio con il calcio, di far comprendere a tutti i pulcini la disciplina del gioco e il rapporto assolutamente leale ed amichevole in campo. Il vero premio a cui devono aspirare è la mia approvazione quando si comportano secondo le regole pattuite. E talora c’è anche qualcuno che cerca di fare per conto suo, senza rispettare lo spirito di squadra ed il far play. Ma basta un occhiata per rimetterlo in riga. Spesso ci pensano i suoi stessi compagni”.

Per la squadra giallo azzurra bauchegna, che sarà accompagnata anche dal vice presidente del sodalizio Roberto Oliva, ci sarà una piccola novità. “Sì effettivamente è tornato in squadra, dopo una lunga assenza – conclude il mister – Edo Vajac, classe 2017, di origine rumena. Ha potuto fare solo una partitella di allenamento sabato scorso. Quindi ogni prestazione da parte sua sarà più che accetta. Gli altri 19 che porto in campo domenica sono più allenati e martedì in amichevole hanno dato un’ottima prova. E’ una squadra che sta crescendo”.

Le compagini che prenderanno parte alla kermesse sono quelle del campionato provinciale CSI under 10, ovvero: Riva Ligure, Caramagna rossa e Caramagna blu, Borgo di Sanremo e Sanremo, Oratorio di Piani di Imperia e Badalucco.