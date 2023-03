A Sanremo il fiore torna protagonista per rendere omaggio al celebre Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita

Oggi il via a “Sanremo in fiore, omaggio a Italo Calvino”, un percorso floreale ad anello per le strade di Sanremo che nel week-end 25/26 marzo 2023 renderanno omaggio al grande scrittore del quale ricorrono i cent’anni dalla nascita. Ad accompagnare quanti vorranno far parte dell’evento l’intervento di Enti ed Associazioni d’arte, cultura e turismo.

Ad ogni tappa del percorso una sorpresa. La partenza in Piazza Colombo con l’installazione di un carro fiorito preparato dal Distretto florovivaistico del Ponente rappresentante il “Visconte Dimezzato”. Spostandosi in piazza Borea d’Olmo l’esposizione di alcune macchine d’epoca (Fiat 500 Club Italia) appositamente allestite a cura del Mercato dei Fiori. Presenti anche diversi Comuni ed Associazioni che avevano partecipato all’ultima edizione di “Sanremo in fiore”: Bordighera, Camporosso, Cipressa, Ospedaletti, Santo Stefano, Seborga, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia.

In rappresentanza della Provincia lo stand del Comune di Imperia (servizio Turismo) in collaborazione con la rappresentanza dell’Associazione “Delfini del Ponente APS” (Sara Cecconi, Adele Meda, Andrea Carolina Pedrazzini) che si occupa di salvaguardare la biodiversità del Ponente Ligure e di promuovere la conoscenza delle bellezze del territorio.

Continuando il percorso in Piazza Cassini un’altra installazione dedicata a I. Calvino a cura dell’Associazione “U Descu Spiaraté” di Ospedaletti: “Un bastimento carico di granchi”. Tappa successiva il tragitto dalla Porta di Santo Stefano alla piazza dei Dolori dove si può ammirare un’istallazione realizzata dal Gruppo Floranga dedicata al romanzo d’esordio “Il sentiero dei nidi di ragno” nei vicoli dove è ambientato. Continuando ancora piazza San Siro, via Corradi, la fontana dello Zampillo, il Casinò, una serie di figure floreali da poter sfruttare come cornici uniche per selfies e foto artistiche infiorate (a cura del Distretto Florovivaistico della Liguria)

Discorso a parte per il Forte di Santa Tecla dove il portone fiorito esalta la presenza centenaria di due ulivi, simbolo della Riviera Ligure. Il corridoio centrale, appositamente allestito con composizioni floreali e alberi di vario genere e colori, collega il mondo esterno all’infiorata dedicata al “Barone Rampante” (allestita dalla Pro-loco di Arma di Taggia in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di San Remo) sovrastata da cerchi infiorati. Nel locale ex-cisterna l’installazione di fiori e piante ed una proiezione continua di edizioni del corso fiorito nonché un allestimento storico-didattico a cura di Sanremo ON in collaborazione con l’Istituto Agrario Ruffini.

A Porto Vecchio, invece, una profumatissima ringhiera fiorita ad incorniciare il porto (a cura di Confartigianato), mentre i negozi e gli esercizi commerciali di “The Mall” del centro cittadino fanno da “trait d’union” con le vetrine in fiore (a cura di Federfiori).

Al posto della tradizionale sfilata dei carri una serie di attività, iniziative e manifestazioni, dislocate in città, tutte a tema fiori. Ad occuparsi della regia del doppio appuntamento l’assessorato al Turismo, in collaborazione con quello all’Ambiente guidato da Sara Tonegutti L’obiettivo del Comune di Sanremo di dare continuità alla manifestazione “Sanremo in fiore” (negli ultimi due anni cancellata causa pandemia) si traduce anche nelle riprese per la Rai che dedicherà una puntata speciale di Linea Verde a questa Manifestazione a cavallo tra “la Classicissima di Primavera” e la vicina Pasqua.

Dopo le voci di Sanremo, la “Città dei fiori” torna a far parlare di sé: con un restyling che trasforma il format dell’evento mantenendo saldi i valori alla base di questa manifestazione riesce a creare una rete di collaborazione perfetta tra più mondi uniti dal desiderio di tenere vivo l’interesse turistico per il nostro territorio.