San Biagio della Cima organizza incontri sulla sicurezza stradale

Il centro polivalente “Le Rose” a San Biagio della Cima ha ospitato nel mese di marzo una serie di incontri sulla sicurezza stradale: “Sicurezza on the road!”. L’ultimo appuntamento sarà giovedì prossimo alle 20.30 presso il Comune.

Un progetto di educazione stradale per i giovani pensato dal Comune per fornire nozioni generali sul codice della strada, per far conoscere il comportamento da tenere in caso di incidente e le nozioni di primo soccorso, per far sapere l’importanza dei sistemi di sicurezza attivi e passivi e l’importanza della salvaguardia della vita. Un’iniziativa per incrementare la consapevolezza nei giovani in modo tale da diminuire i rischi su strada.

"Il prossimo giovedì alle 20:30 presso il comune di San Biagio termineremo gli incontri sulla sicurezza stradale organizzati per i più giovani e non solo" - fa sapere l’assessore servizi sociali e istruzione Massimo Biancheri.