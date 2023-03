Il valore di una maglia: in campo senza sponsor

Quando, la scorsa settimana, la Cremonese è riuscita a conquistare il pari sul campo del Monza, una parte non irrilevante dei commenti sportivi non si sono concentrati esclusivamente sulla prestazione degli uomini di Davide Ballardini, quanto anche per la decisione di scendere in campo con una maglia senza sponsor. Non solo: sulla schiena dei giocatori – contrariamente a quanto si è soliti vedere da diversi anni – non era nemmeno presente il cognome dell’atleta.

Insomma, una scelta molto particolare che – come era intuibile – ha fatto discutere non poco i più curiosi, piuttosto sorpresi dall’assistere a questa totale rinuncia di sponsor e, di conseguenza, al veder privato il bilancio della Cremonese degli introiti relativi alle partnership.

Perché la Cremonese è scesa in campo senza sponsor

Per comprendere per quale motivo la Cremonese sia scesa in campo senza alcuno sponsor bisogna rispolverare un po' di storia del club.

Di fatti, la Cremonese è stata fondata esattamente 120 anni fa e, proprio per questo motivo, la società ha scelto di omaggiare questo importante anniversario facendo scendere la squadra in campo con una maglietta molto particolare: realizzata da Acerbis, partner tecnico del club lombardo, il kit gara della Cremonese replica quello che fu utilizzato per la prima volta nel 1903.

La divisa è, evidentemente, ben diversa da quella che abbiamo l’abitudine di vedere ogni fine settimana. Per i giocatori di movimento si è infatti adottata una maglia bianca con colletti e bordi lilla, lasciando il nero ai pantaloncini e ai calzettoni. Per il portiere, invece, il completo diventa nero, con colletto e bordi lilla.

Gli altri esempi

Ad ogni modo, quello della Cremonese non è certo l’unico esempio di società che hanno deciso di celebrare alcune occasioni facendo scendere in campo i propri tesserati con una maglia senza sponsor.

Uno dei recenti casi più emblematici fu quello del Paris Saint Germain, che nel corso del 2019 decise di esprimere la propria solidarietà nei confronti del drammatico incendio della Cattedrale di Notre Dame con una maglia speciale che ritraeva l’immagine stilizzata della struttura religiosa al posto dello sponsor. Le repliche di questa maglia furono vendute al prezzo simbolico di 10 euro e il ricavato fu donato in beneficienza ai vigili del fuoco che intervennero coraggiosamente per cercare di domare le fiamme e arginare i disastrosi danni determinati dal rogo.

Ben diverso è il caso del Boca Juniors. All’inizio della stagione 2021/22 il club scese in campo senza sponsor sulle maglie perché la società non aveva trovato alcun accordo con i possibili finanziatori (arrivò poi, nei mesi successivi, la sponsorizzazione della compagnia aerea Qatar Airways). Più o meno nello stesso periodo anche il club spagnolo del Grenada scese in campo senza uno sponsor, eccezion fatto per il logo di quello tecnico, Nike. Dopo diversi mesi si trovò un’intesa con la Winamax, società di betting specializzata nel poker online.

Tornando all’Italia, l’ultima squadra che è scesa in campo senza sponsor è la Spal, a causa del mancato raggiungimento di accordi sufficientemente soddisfacenti per le casse del club.

Ma chi sarà la prossima squadra che scenderà in campo senza sponsor? Anche se i collezionisti di maglie e cimeli sportivi non vedono l’ora di mettere le mani su esemplari speciali e celebrativi dei kit gara delle proprie squadre preferite, non è escluso che una simile domanda possa finire con l’essere interessante anche per gli scommettitori: il miglior bookmaker in Italia sta già facendo un pensierino a una simile quotazione e, in futuro, non è escluso che altre squadre decidano di monetizzare in maniera diversa la notorietà del proprio brand sportivo.