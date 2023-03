Mobilitazione di soccorsi, in serata, in via Madonna della Ruota a Bordighera, nei pressi dell'ex Giunchetto, per un incidente stradale che sembra aver coinvolto due auto.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa Ospedaletti. Un ferito, che sembra aver riportato un trauma, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo in codice giallo.

Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato temporaneamente interrotto il traffico.