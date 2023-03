Sanremo, riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria in piazza Battisti: la soddisfazione di un lettore

Un lettore ci ha scritto per commentare la riqualificazione dell'edificio in piazza Battisti a Sanremo e segnalare l'incuria dei marciapiedi.

"Ho letto con piacere e interesse l’intervista dell’8 marzo scorso all'assessore Donzella circa la riqualificazione dell’edificio, già sede della stazione ferroviaria, in piazza Battisti. È confortante che finalmente, dopo tanti anni, qualcosa si muova per riconsegnare alla città un edificio che ormai si presenta in totale degrado ed è quindi una pessima immagine per chi visita la città" - dice un lettore L.B.

"I lavori nell’hotel Europa, che si trova di fronte, procedono velocemente e a breve una struttura che abbellirà certamente la piazza sarà completata. La zona è la più visitata dai turisti, comprendendo anche il Casinò Municipale. Dovrebbe essere la più bella ed elegante della città. Detto questo, mi domando come mai i marciapiedi più brutti e maltenuti siano proprio quelli intorno al Casinò. Mistero di una città che vive sul turismo" - sottolinea L.B.