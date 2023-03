Nuovo match importante, domenica prossima alle 18 a Villa Cittera, per la Grafiche Amadeo. I matuziani affrontano il Colombiera Sarzana per mantenere il primato in classifica.

La squadra è al completo con il capitano Gioele Gazzera quasi completamente recuperato da un infortunio al piede. “La partita non è da sottovalutare – dicono dalla dirigenza - ma i sanremesi, trascinati da entusiasmo e concentrazione, voglio proseguire un cammino vincente”.