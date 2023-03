Pallanuoto: tornano in vasca le squadre della Rari Imperia, domani i maschi in casa e domenica le girls

Sarà un altro weekend di grande pallanuoto per la Rari Nantes Imperia. La formazione maschile di Serie A2, domani alle 17 ospiterà la Milano Metanopoli, per provare a sfatare il tabù della vittoria che ancora manca in stagione. Toccherà a Giuseppe Fusco e Fabio Brasiliano dirigere l'incontro.

Domenica, per la A2, scenderanno in acqua le Rari Girls. Al centro sportivo 'Plebiscito', le giallorosse (prive della squalificata Scacco) affronteranno 2001 Padova, per cercare di allungare la striscia di risultati utili consecutivi a tre. Fischio d'inizio alle 15 ad opera di Luca Battisti.