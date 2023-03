Candidato sindaco del centrosinistra, a Imperia è caos infinito

Mentre nella serata odierna, nella sede provinciale del Partito democratico in via San Giovanni a Oneglia è in programma l'assemblea del PD cittadino che dovrebbe esaminare (con qualche mal di pancia?) le proposte emerse dal vertice romano, ritiro delle candidature di Laura Amoretti e di Domenico Abbo a favore di un terzo, Ivan Bracco, come un fulmine a ciel sereno, Abbo, leader dei dissidenti dem, annuncia per domani una conferenza stampa dai contenuti ancora misteriosi.