Sanremo: al cinema Tabarin la proiezione del film “Be My Voice”

In collaborazione con gli associati ‘Ottobre di Pace’ e la partecipazione dei rappresentanti di Amnesty International, il prossimo 29 marzo, alle 17.15, 19 e 21.30 al Cinema Tabarin, verrà proiettata la pellicola “Be My Voice”, regia di Nahid Persson, per sostenere la Giornata Donne, Vita, Libertà.

Un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti della situazione delle donne iraniane, ma, più in generale, della situazione femminile nel mondo.

Sarà preceduta da un’introduzione alle ore 16.30 con l’intervento di testimonianze in merito.

Prezzo unico 5 euro.