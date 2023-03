Per “Sanremo in fiore” Cna omaggia il centenario della nascita di Calvino con due cartoline speciali

Cna Imperia festeggia i giorni 25-26 marzo, nell’ambito della manifestazione organizzata dal Comune di Sanremo e Camera di Commercio Riviere di Liguria “Sanremo in fiore”, il centenario della nascita dello scrittore con due vignette del cartoonist Tiziano Riverso.

Grandissimo intellettuale e famoso narratore del Novecento, Italo Calvino è stato uno dei più importanti scrittori di tutta la letteratura italiana. Sanremo giustamente ne celebra il centenario della nascita con diverse iniziative.

“Come Cna – spiega Luciano Vazzano direttore della Cna di Imperia – abbiamo voluto ricordarlo in un modo simpatico ed originale, con due cartoline realizzate dal cartoonist Tiziano Riverso e con un riferimento alla sua dimensione artigiana dello scrivere. L’arte di narrare storie è anche quella di saperle rinarrare ad altri, in questo sta la grandezza dell’opera di Calvino, e la trasmissibilità delle “storie” avviene nel suo caso in una dimensione artigiana. Non vogliamo alimentare il dibattito per stabilire se la letteratura sia più arte o artigianato, ma il guizzo creativo e la passione insieme ad un sapiente utilizzo dei ferri del mestiere iscrivono la professione di scrittore alla categoria artigiana. Ricordiamo con piacere come Bruno Gambarotta ama definirsi “scrittore artigiano “, in seguito al refuso di un’intervista, dove erroneamente “scrittore astigiano” diventò. “scrittore artigiano”. Ringraziamo Tiziano Riverso che con la sua abile matita ha saputo restituirci una immagine di Calvino lontano dalle etichette e intimamente legato alla sua professione di scrittore. Come Cna Imperia abbiamo in programma anche di dedicare una iniziativa nel mese di ottobre per ricordare un aspetto diverso della figura di Italo Calvino”.

Le cartoline saranno distribuite nel prossimo week-end dedicato a Calvino e per tutto il periodo delle celebrazioni previste in città. Week-end dove floricoltura, turismo e cultura rendono omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita: “Sanremo in fiore, omaggio a Italo Calvino”, questo il titolo della manifestazione, avrà una veste nuova, offrendosi come un inedito percorso in città tra esposizioni e infiorate.

