Grande interesse per l’anteprima dell’allestimento multimediale ‘Oltremare’ al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia

Ha riscosso grande interesse, lo scorso 16 marzo, la visita guidata al cantiere di “Oltremare” per l’anteprima dell’allestimento multimediale al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Una giornata in cui si è svolta la seconda edizione di “cantiere aperto”, con l’intera mattinata dedicata ai ragazzi del Liceo Scientifico Statale “Aprosio” di Ventimiglia e il pomeriggio aperto al pubblico, in collaborazione con il Museo Archeologico “Girolamo Rossi”.



“Dietro le quinte” dei lavori, gli studenti, accompagnati per l’occasione dai tecnici e dagli allestitori degli spazi, hanno potuto scoprire e apprezzare i dettagli degli interventi in corso di realizzazione, ponendo domande e osservazioni sulle nuove opere di riqualificazione. Il restyling e l’allestimento multimediale coinvolgono due dei locali all’interno della fortezza, recuperati e valorizzati dalla Regione Liguria, in collaborazione col Comune di Ventimiglia, grazie a fondi del progetto Interreg Alcotra Pitem Pa.C.E., nato per valorizzare il patrimonio culturale transfrontaliero.



La prima sala al piano superiore avrà una funzione di accoglienza e comprenderà un locale cucina dove, durante futuri eventi, sarà possibile gustare piatti tipici della cucina dell’estremo ponente ligure. Al piano inferiore, invece, sta prendendo forma il nuovo museo multimediale, che sarà composto da due spazi all’interno dei quali il visitatore potrà immergersi in un affascinante gioco di luci e proiezioni 3D. Un ambiente in cui si potrà selezionale uno dei racconti fra quelli proposti e vedere i personaggi dello stesso racconto prendere forma in uno spazio animato, dove tuffarsi e immergersi in una straordinaria esperienza immersiva.



Le domande dei ragazzi e le risposte dei tecnici, sia di natura tecnica sia, più in generale, sull’organizzazione, la valorizzazione e la gestione futura degli spazi recuperati, sono documentate in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook di Interreg Liguria, insieme alle immagini, anch’esse in anteprima, dell’allestimento.



Lo stesso giorno, nel pomeriggio, sono entrate nel Forte molte persone che, incuriosite, hanno potuto scoprire l’allestimento. Tra i punti di interesse apprezzati da questi visitatori, tra cui molti residenti, anche la saletta video, dove si potrà vedere l’itinerario tematico costituito da video dell’entroterra imperiese (uno per ciascuno dei 50 comuni non costieri della provincia di Imperia).



Perfezionati e messi a punto gli ultimi dettagli, nelle prossime settimane saranno organizzati degli “open day” per cominciare a valorizzare fin da subito quanto è stato realizzato, in attesa dell’inaugurazione ufficiale.