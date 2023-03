Al via la finale nazionale di SanremoJunior Italia: in città giovani artisti da 14 regioni

Provengono da 29 province di 14 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) i 45 semifinalisti che venerdì e sabato prossimi disputeranno le fasi semifinali e finale di SanremoJunior Italia, 14ª edizione, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Sono il frutto di selezioni svolte in tutto il Paese, che hanno consentito a questi giovani cantanti fra i 6 ed i 15 anni di approdare alla finale nazionale che decreterà chi porterà la bandiera dell’Italia alla finale mondiale del 3 maggio al Teatro Ariston. Nel tempio della musica italiana i rappresentanti di una ventina di nazioni europee ed extraeuropee si daranno battaglia, accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra, composta da 32 elementi diretta dal M° Alessandro Scaglione, per conquistare il Grand Prix 2023.

Le fasi semifinali e finale di SanremoJunior Italia inizieranno già venerdì mattina con una masterclass tenuta dal presidente di giuria, il cantante ed autore Franco Fasano. Poi, nel pomeriggio, le prove ed in serata, alle 21, la prima semifinale. La mattina di sabato, con inizio alle ore 10.30, avrà luogo la seconda semifinale e nel pomeriggio verranno comunicati i nomi dei finalisti.

Alle 21 prenderà il via la Finale Nazionale Italia 2023, che decreterà i primi tre classificati di ogni Categoria (6/8 anni, 9/12, anni e 13/15 anni), il vincitore del Premio del Comitato sanremoJunior e il vincitore assoluto, il Grand Prix 2023, che rappresenterà il nostro Paese alla Finale Mondiale di maggio.

Per la Liguria saranno 3 i partecipanti in lizza: il sanremese Mattia Pascuzzo (12 anni), Angelica Rossi di Boissano (13) e Valentina Maria Basile di Santo Stefano Magra (9).

A condurre i tre spettacoli canori è stato chiamato anche quest’anno l’immancabile Maurilio Giordana, ormai una presenza costante a SanremoJunior, SanremoSenior ed al GEF (il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola), che si svolgerà il prossimo maggio al Teatro Ariston ed al Teatro del Casinò.

“Sono decisamente soddisfatto del lavoro svolto dalla mia organizzazione, con validissimi partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia - ha dichiarato il patron dell’evento Paolo Alberti - tengo a sottolineare due punti fondamentali: il primo e che, come sempre, organizziamo questo evento in un periodo di media/bassa stagione e ciò è ovviamente utile per l’indotto; il secondo è che, in questa giungla di manifestazioni che utilizzano il nome di Sanremo senza alcuna autorizzazione, noi abbiamo il piacere di avere come sempre il patrocinio del Comune, oltre a quello del comitato italiano dell’UNICEF”.