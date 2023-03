Case al mare in affitto e in vendita: Sanremo è la seconda città più ambita in Italia

Sanremo perde una posizione rispetto al 2021, ma è sempre tra le città predilette per l’acquisto o l’affitto di una casa al mare. Le statistiche del portale casa.it vedono la Città dei Fiori saldamente sul podio tra le località più amate da chi è in cerca di un angolo di fuga dal caos urbano.



In relazione ai volumi di ricerca su casa.it è Anzio (provincia di Roma) la località più cercata con Sanremo che si piazza al secondo posto prima di Rapallo.

Al quarto posto si classifica Comacchio (FE) che guadagna tre posizioni rispetto al 2021, al quinto Chiavari che scende di una posizione, al sesto Scalea (CS) che sale di ben trentaquattro posizioni rispetto al 2021, al settimo Terracina (LT) che nei due anni precedenti era terza, all’ottavo Monopoli (BA) stabile, al nono Camaiore (LU) che guadagna undici posizioni rispetto all’anno precedente, e al decimo Piombino (LI) che sale di tredici.



Anche per quanto riguarda le case al mare in vendita, Anzio è la località turistica più gettonata, Sanremo è seconda e Rapallo è terza. Scalea è quarta e sale di ventinove posizioni rispetto all’anno precedente, Comacchio è quinta (+1), Terracina è sesta (-3), Piombino è settima (+9), Camaiore è ottava (+9), Ostuni (BR) è nona (+2) e Ladispoli (RM) è decima (-5).

Per la ricerca delle case al mare in affitto, al primo posto della classifica troviamo Chiavari, stabile rispetto al 2021, al secondo posto Sanremo, anch’essa stabile, al terzo posto Varazze (SV) che sale di tre posizioni. Al quarto posto si posiziona Giugliano in Campania (NA) stabile, al quinto Petrosino (TP) che sale di oltre duecentocinquanta posizioni, al sesto Borghetto Santo Spirito (SV) (+42 posizioni), al settimo Pozzuoli (NA) (+4), all’ottavo Rapallo (-1), al nono Anzio (-4), al decimo Loano (SV) (+11).



Nelle dieci località turistiche di mare più cercate del 2022, l’appartamento si conferma la tipologia più cercata, seguito dalla villa, come nell’anno precedente. Al terzo posto troviamo la casa indipendente, che supera la villetta a schiera che nel 2021 era terza.



Le case al mare più cercate hanno una metratura tra 51 e 100 mq come nel 2021. Seguono quella da 26 a 50 mq e da 101 a 150 mq.

Per quanto riguarda i tagli di appartamento più richiesti in queste località, la classifica è invariata rispetto all’anno precedente, con il trilocale al primo posto, il bilocale al secondo e il quadrilocale al terzo.



In queste località le case al mare in vendita più cercate rientrano nella fascia di prezzo tra 100.001 e 200.000 euro seguite da quelle da 50.001 a 100.000 euro, come nel 2021. La terza posizione, invece, cambia: ci sono le case da 0 a 50.000 euro, invece di quelle da 200.001 a 300.000 euro del 2021.

Le case al mare in affitto più richieste, invece, hanno un prezzo da 401 a 600 euro, seguite da quelle da 601 a 800 euro e da 201 a 400 euro come nell’anno precedente.