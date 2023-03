Sanremo aderisce all’Ora della Terra: domana (sabato) spenta l’illuminazione della Torre Saracena per un’ora

Anche il Comune di Sanremo aderisce domani (sabato 25 marzo), a “Earth Hour - l’Ora della Terra”, l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora con l’intento di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il pianeta.

Domani a Sanremo, alle 20.30, verrà spenta l’illuminazione della Torre Saracena: “Abbiamo deciso di aderire a quest’iniziativa - spiegano Sara Tonegutti (assessore all’ambiente) e Silvana Ormea (assessore al patrimonio) – per dare un segnale e far riflettere che non si tratta solo di un evento bensì di una ricetta per il futuro. I nostri comportamenti virtuosi hanno un impatto importante su un ambiente molto fragile e l’equazione “- CO2 +Natura = Futuro”, il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare all’adesione del progetto, rappresenta una richiesta di aiuto per unire le forze e promuovere, tutti insieme, il cambiamento”.