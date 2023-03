Target: Carini S.r.l., leader nel settore marittimo da più di settant’anni

La ditta Carini S.r.l. nasce nel 1952 per merito di Pietro Carini che, attraverso la sua intuizione commerciale, crea una ferramenta a San Martino specializzata in colori e utensili delle migliori marche, quali Max Meyer e Usag che ancora oggi sono presenti nel punto vendita. Successivamente il figlio, Agostino Carini, sviluppa sul territorio l’azienda attraverso la creazione di due punti vendita, il primo specializzato nel colore per l’edilizia e carrozzeria e il secondo negli utensili per officina e industria meccanica.

Nel 2005 l’attuale titolare, Gianni Carini, unifica le due sedi in un unico punto vendita per ottimizzare il sistema di lavoro. L’esperienza del titolare ha portato negli anni la fornitura di prodotti di qualità e di servizi su misura.

Oggi, il titolare è affiancato dal figlio, Andrea Carini, amministratore delegato specializzato in nautica. L’azienda fornisce pitture e vernici sia a cantieri che imbarcazioni e tutti i prodotti di uso e consumo delle barche come quelli per la manutenzione, la pulizie e il trattamento del teak. Grazie ai loro tecnici la ditta fornisce interventi rapidi e professionali. La Carini Srl fornisce inoltre una vasta scelta di parti di ricambio ed accessori per le sale macchine, tutta l’utensileria dedicata ai lavori meccanici, elettrici ed idraulici.

Il colorificio Carini, punto di forza dell’azienda, è specializzato nella creazione di bombolette spray di qualsiasi colore e per ogni esigenza, il cliente può infatti scegliere un colore dai campionari e verniciare imbarcazioni, auto e moto d’epoca.

Di notevole importanza per la ditta anche i reparti delle belli arti e quello antinfortunistico, entrambi forniti di marchi di alta qualità sia nazionali che internazionali. La soddisfazione del cliente è da sempre una delle linee guida dell’azienda, il team Carini infatti si assicura di visitare i clienti in Riviera con cadenza regolare ogni settimana.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

________________________________________________

Carini srl collabora da diverso tempo con Confartigianato Imperia, fornendo supporto organizzativo e materiale per quanto riguarda i corsi in materia di sicurezza dedicati principalmente ai meccatronici e il comparto dell'autoriparazione. Per essere sempre aggiornati sul calendario e sui prossimi incontri è possibile mandare una mail a rizzi@confartigianatoimperia.it o chiamare lo 0184/524520