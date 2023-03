Nuoto: tempo di finali per gli atleti della 'Sanremo Like Swim', in 9 a Genova per i regionali

È tempo di finali regionali di categoria per la ‘Sanremo Like Swim’, un momento di verifica e di confronto cruciale per la sezione natatoria, che nello scorso weekend si è presentata alla ‘Sciorba’ di Genova, forte di un contingente record di nove atleti qualificati.

Esserci è già un risultato, partecipare è importante, ma le ragazze e i ragazzi della SLS sono andati ben oltre le già rosee aspettative, conquistando cinque medaglie e una gratificazione inattesa.

Fari puntati su Riccardo Giraudo (2008), capace di ottenere un argento nei 100 dorso e tre ori nei 50, 100 e 200 stile libero. Ma attenzione: la vittoria nei 100 col tempo di 53”91 vale anche il pass per i campionati italiani di categoria che si disputeranno a Riccione dal 31 marzo al 5 aprile prossimi! Si tratta di una prima volta sia per l’atleta, sia per la società, che ricordiamo essere stata costituita solo nel 2020, per di più in piena pandemia!

A completare la festa, anche il secondo posto di Renzo Bedin nei 50 stile libero col personal best, all’interno di una gara al cardiopalma con classifica più che compatta. Sfiora solo il podio, invece, Daniel Alfonso, che conquista un comunque prestigioso quarto posto nei 50 rana sfoggiando anch’egli il suo PB e certificando così i costanti miglioramenti nel corso della stagione.

Meritano l’applauso della società anche gli altri finalisti (Leonardo Maravigli, Letizia Giusto, Riccardo Gibelli, Martino Mustica, Edoardo Dolce e Leonardo Laura), che su un palcoscenico prestigioso e con una concorrenza di alta qualità, hanno dimostrato di valere pienamente il livello.

Non possono che essere raggianti sia il presidente Sebastiano Bonaccorso, che gonfia il petto per i numeri relativi alla partecipazione della SLS alla manifestazione, sia l’allenatrice Cristina Avallone, che dalle straordinarie performance degli atleti trae ottime indicazioni sulla bontà del lavoro svolto fin qui e nuova energia per proseguire nel solco già tracciato.