Calcio a 5 serie C femminile. Airole Women ancora sfortunate, contro il Genova Futsal arriva la terza sconfitta nella fase finale

Terza sconfitta in tre partite per le Airole Women nel girone finale del campionato di serie C femminile di calcio a 5 della Liguria. Nella terza giornata del quadrangolare fra le quattro migliori squadre liguri della categoria infatti le ragazze biancoverdi sono state superate per 4-2 dal Genova Futsal al PalaRoja di Roverino incappando così anche nella seconda sconfitta interna della stagione. Partita sfortunata fin dall'inizio per il team della Val Roja, con la laterale offensiva Giada Pennini costretta a giocare fra i pali a causa dell'indisponibilità di portieri, e poi proseguita sul campo con una supremazia nel gioco che non ha creato però marcature nei primi minuti ma è stata anzi punita dalle azioni di contropiede delle ospiti le quali, approfittando anche di alcuni errori difensivi locali, si sono portate in vantaggio per 3-0 concedendo solo nel finale di primo tempo la rete alla squadra di casa grazie alla nuova arrivata francese Léa Isabelle Rossi che ha festeggiato così un esordio molto positivo con un gran gol di potenza alimentando quindi nell'Airole la speranza di replicare la prima memorabile gara ufficiale della storia disputata lo scorso autunno in Coppa Italia quando proprio il Genova Futsal, in vantaggio 0-3, venne poi sconfitto 4-3 sempre al PalaRoja.

Ma era lo stesso team del capoluogo, ad inizio secondo tempo, a far subito capire che la partita avrebbe preso una piega diversa siglando la quarta rete in seguito alla quale il club biancoverde era costretto ad un vero e proprio arrembaggio che sbatteva però sul muro difensivo e sulle ottime parate del portiere ospite superato solo da Monica Paradiso per la rete del 2-4. Il finale del match vedeva infatti il team genovese chiudersi a difesa del vantaggio sfiorando il gol con una ripetuta serie di tiri da lontano che venivano però neutralizzati da una Pennini sempre più sicura nel suo inedito ruolo tanto da rimanere imbattuta per tutto il resto del secondo tempo. La serata negativa dell'Airole si chiudeva con un ulteriore paio di occasioni fallite che mandavano le squadre al fischio finale sul risultato di 4-2 per il Genova. Un esito che, vista la classifica, sembrerebbe ormai lasciare al team biancoverde solo una piccola speranza di podio finale con le prime due posizioni che al momento paiono di competenza di Città Giardino Marassi e Priamar Savona, entrambe a sei punti prima dello scontro diretto di questa sera, e con il Genova Futsal che ottenendo i primi tre punti della fase finale potrà ora cercare di gestire il vantaggio sull'Airole in chiave terzo posto ed anche tentare il riaggancio alle posizioni di vertice nelle ultime tre partite del girone di ritorno fissate dopo le feste di Pasqua.