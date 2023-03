Al via campagna 'Dona un Uovo o una Colomba a Croce Rossa Italiana', comitato di Sanremo

Prende il via domani, venerdì 24 marzo, la campagna di Pasqua 2023 del comitato matuziano presieduto da Ettore Guazzoni, che vede coinvolti come stokholder a Sanremo Carrefour Garibaldi e Bussana, Conad Borgo e PerMare e IperCarrefour presso il parco commerciale a Taggia.

In tutti e cinque i supermercati saranno a disposizione, con tanto di locandine a tema, dei Carrelli dedicati dove chi lo desidera, potrà donare un Uovo di Pasqua o una Colomba.

“Da Ospedaletti all’alta Valle Argentina, oltre a coprire il 118 - precisa il Presidente Ettore Guazzoni - assistiamo oltre 150 nuclei familiari a cui forniamo regolarmente alimenti di prima necessità, la maggior parte dei quali con bimbi a carico”.

Ed e’ proprio a queste famiglie che verranno destinate Uova e Colombe che la popolazione vorrà donare nei carrelli dedicati, facilmente riconoscibili grazie a locandine di Croce Rossa a tema.

Oltre ai supermercati elencati partecipa alla raccolta anche il negozio Eurodrink di via Roma, a Sanremo, da sempre sensibile alle attività di Croce Rossa rivolte ai più deboli.