Sanremo: una stagione teatrale straordinaria da fine mese con 'Su il sipario, omaggio a Pirandello'

Omaggio a Luigi Pirandello con Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato, Corrado Tedeschi con Claudio Moneta e Giuseppe Pambieri: questi i prestigiosi protagonisti della stagione teatrale del Casinò di Sanremo.

Tre famose pieces per ricordare quel luglio del 1933 quando Luigi Pirandello divenne direttore artistico della Compagnia teatrale dedicata all’attrice Marta Abba. Per due anni il già Premio Nobel seguì la compagnia, scrisse nuove rappresentazioni e curò gli allestimenti che debuttavano nel Teatro dell’Opera e poi giravano l’Italia, promuovendo anche l’immagine del Casinò, già allora polo culturale. A ricordo di quei favolosi Anni Trenta il Casinò dedica la sua stagione teatrale all’illustre drammaturgo, Premio Nobel.

La Stagione teatrale 2023 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si intitola ‘Su il sipario - 1933-2023, omaggio a Luigi Pirandello’. Il via venerdì 31 marzo alle 21, quando saliranno sul palco Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato con ‘Così è (Se vi pare)’. Domenica 30 aprile, sempre alle 21, sarà la volta di ‘Lezioni Semiserie Pirandelliane. L'uomo dal fiore in bocca’, con Corrado Tedeschi e con Claudio Moneta mentre, sabato 13 maggio, Giuseppe Pambieri in ‘Centomila, uno, nessuno. La curiosa storia di Luigi Pirandello’, scritto e diretto da Giuseppe Argirò.

Servizio di Biglietteria al botteghino del Teatro il martedì, gioved’, venerdì e sabato, dalle 16 alle 20. Tutti i giorni, dal 24 al 31 marzo (escluso mercoledì 22) dalle 16 alle 20 e, nei giorni degli spettacoli, dalle 16 alle 21. Servizio di prevendita presso ufficio sede Dem'Art, Via Fratti 17 (vetrina sulla strada), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il sabato su appuntamento. Prenotazione libera allo 0184 841176 e 340 8926683 o emal info@cooperativademart.com.