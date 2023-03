Ginnastica: ottimi risultati per le atlete della 'Insieme Sanremo' alla prova interregionale di Eccellenza

Prima gara interregionale Csen di Ginnastica Artistica per l'associazione 'Insieme Sanremo', domenica scorsa a Villasanta (Monza Brianza). Le atlete hanno gareggiato nella loro prima prova interregionale,per la categoria più alta e difficile a livello tecnico: l’Eccellenza.

Molto soddisfatte le istruttrici per tutti i nuovi elementi tecnici portati in gara dalle loro ginnaste sui 4 attrezzi (corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche) in una competizione che vedeva più di 40 iscritte in ogni categoria. In campo gara sono scese, per la categoria Eccellenza Junior: Rebecca Amoretti, Serena Conio, Giorgia Giovannini, Camilla Guastamacchia, Sara Pappaterra e Matilde Pescador; per la categoria Eccellenza Senior, invece: Elisa Arnaldi ed Enkela Dalani.