Come semplificare l'esperienza di pagamento dei tuoi clienti?

La tendenza più recente degli acquisti online, che ha replicato quanto già avvenuto per i negozi tradizionali, è rappresentata dai pagamenti dilazionati. Un'opzione utile e molto vantaggiosa non solo per gli utenti abituati a comprare in Rete, ma anche per gli stessi punti vendita fisici ed e-commerce.

Tecnologie al servizio di venditori e clienti

Un primo aspetto da sottolineare è che dilazionare un pagamento servendosi di uno dei metodi ideati di recenti eviti di ricorrere ai prestiti concessi da banche e strutture finanziarie. A offrirli, infatti, sono società "fintech" specializzate in materia.

Le ultime tecnologie impiegate in tale ambito consentono di gestire l'intero processo di pagamento dilazionato online, velocizzando le operazioni e semplificandole operazioni. Chi desidera acquistare da un eshop non deve far altro che scegliere il pagamento rateale tra le varie opzioni offerte. Sia i clienti che chi vende beneficiano di un grado elevato di sicurezza nelle transazioni. Ed entrambi hanno la possibilità di verificare immediatamente i movimenti sulla carta di credito o sul conto corrente. In diversi casi viene data l'opportunità di sfruttare App dedicate, ottimizzando in questo modo la finalizzazione del pagamento.

Pagamenti dilazionati e tasso di conversione

Se è vero che in anni recenti si è assistito a uno sviluppo esponenziale del settore e-commerce, è altrettanto vero che gli eshop si trovano spesso a che fare con un problema di non semplice soluzione: ottenere un tasso di conversione elevato. Molto frequente, ancora oggi, è l'abbandono del carrello virtuale. Spesso, tale decisione è legata alla presenza di opzioni di pagamento ritenute poco soddisfacenti. Grazie al pagamento dilazionato il tasso di conversione è destinato ad aumentare, portando a un incremento delle vendite e dei profitti.

Integrabilità e gestione dei sistemi

Gli strumenti più recenti e tecnologicamente avanzati sono facilmente integrabili nelle piattaforme, dimostrandosi flessibili e gestibili via API (l'interfaccia di programmazione delle applicazioni) o tramite plugin dedicati. Il processo, nel suo complesso, si caratterizza anche per i costi ridotti, l'assenza di spese fisse e le commissioni commisurate all'importo totale del carrello.

Su chi ricade il rischio di insolvenza?

Sono le società impegnate a offrire sistemi adibiti al pagamento dilazionato ad assumersi il rischio legato all'insolvenza del cliente chiamato a effettuare il pagamento dilazionato. Un gran vantaggio per gli eshop e i negozi, che incasseranno quanto loro spettante senza doversi preoccupare delle eventuali inadempienze della clientela.

I servizi digitali oggi disponibili permettono di integrare i pagamenti dilazionati con grande semplicità. Con pochi passaggi, pertanto, un eshop o un classico commerciante sono in grado di mettere a disposizione della clientela opzioni di pagamento flessibili, perfette nel rispondere a qualunque esigenza.