Subbuteo: prima tappa del torneo regionale disputata a Sanremo, Calonico vince in finale su Alessi (Foto)

Vittoria di Gianfranco Calonico, in finale contro Carlo Alessi, venerdì scorso nella prima tappa del torneo regionale di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo), disputato nella sede del Subbuteo Club Master Sanremo.

Al torneo, valevole per il ranking ligure, hanno partecipato dodici giocatori: oltre ai padroni di casa Gianfranco Calonico, Carlo Alessi, Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, giocatori provenienti da altri club: Pasquale Sepe (Subbuteo Vomero), Andrea Lampugnani, Enrico Frisone, Massimo Nativo, Marco Lepri e Christian Canessa (Ligures) Marco Midoro (Torino 2009) Riccardo Berioli (Valponte Subbuteo).

Come da pronostico la finale del torneo è stato un derby, vinto dal campione del mondo veteran in carica Gianfranco Calonico su un ottimo Carlo Alessi, che in semifinale avevano regolato rispettivamente Mastrantuono e Lampugnani. La finale del torneo di consolazione è stato un altro derby questa volta fra due ‘Ligures’, Enrico Frisone e Massimo Nativo con la vittoria del primo. Terzo gradino del podio per Christian Canessa.

Da segnalare la presenza di Andrea Lampugnani ex tesserato del Master Sanremo, fra gli artefici della doppia storica promozione dalla serie D alla serie B e della conquista della coppa Italia cadetti nel 2013, e del giovane Riccardo Berioli protagonista di un' ottimo torneo. Prossimo appuntamento 28 aprile a Genova. Per info e contatti: info@subbuteomastersanremo.it.