Pallavolo: l'Unione Maschile Sanremo si impone nettamente sul Volley Alassio, il 2 aprile c'è l'Albisola

Vittoria per 3-0 dell'Unione Maschile Sanremo nel campionato Under 17. I ragazzi di coach Minaglia sono scesi in campo contro i pari età del Volley Alassio.

Privi di capitan Graglia, dell'opposto Gozzi e del centrale Zaffanelli (infortunato) i sanremesi si sono rimboccati le maniche scendendo in campo da subito molto determinati. Nel primo set partono forte i matuziani, che con gli ottimi servizi di un ritrovato Chiantore (reduce da due infortuni) chiudono il parziale per 25-19. Bene anche il secondo set: sicuro il libero Savini in difesa ed efficaci i due centrali Colella e Van Kleeff a muro. Positivo l'ingresso in campo di Neumann nel ruolo di opposto.(25-17). Terzo set in discesa: smista bene Corsaro e Tinelli mette a segno i punti decisivi. Il set termina per 25-15.

Vittoria di squadra ma da sottolineare l'ottima prova di Mattia Chiantore, schierato nel ruolo di schiacciatore-ricevitore. Questa la formazione: Farisano, Corsaro, Colella, Van Kleef, Baldi, Savini (L), Neumann, Chiantore, Moretti (L), Tinelli. Prossima gara per i giovani sanremesi il 2 aprile, in casa contro il volley Albisola, nell'ultima giornata del campionato Under 17 territoriale.