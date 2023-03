Pallamano: vittoria sul Cagnes e conquista del terzo posto per le donne della San Camillo Riviera

Torna sul gradino del podio (terzo posto solitario) il team femminile della San Camillo Riviera di pallamano, impegnata nella Poule Promozione del Campionato di Prima Divisione Francese dopo cinque giornate.

Domenica scorsa, tra le mura amiche della palestra San Camillo, le ragazze guidate dal capitano Raffaella Broi hanno sconfitto per 27-23 il Cagnes.

"Non è stata una delle nostre migliori partite - commenta il dirigente Piero Torielli - era importante vincere per rimanere nei primi posti della classifica, obbiettivo raggiunto, ma ha mio giudizio le ragazze possono fare molto di più perchè ho visto bei movimenti difensivi ed ottimi attacchi, ma non riusciamo dare una continuità a tutto questo".

Ricordiamo che solo la prima classificata di questa poule, in questo momento il Mougens, è promosso, mentre la seconda ora il Monaco farà uno spareggio deciso dal comitato: "A mio avviso è ancora tutto in gioco - conclude lo stesso dirigente - abbiamo una partita da recuperare col Nizza e nel girone d'andata abbiamo battuto il Mougens a casa sua, quindi è tutto da giocare e sicuramente non molleremo sino alla fine".

La formazione della San Camillo: Raffaella Broi reti 2, Sofia Carenzo 1, Valentina Cigna 6, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano 2, Alessia Moisello 1, Clara Pellicari, Chiara Repetto 11, Maria Traverso 4. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.