Pallamano, gli under 13 e gli under 17 dell'Abc Bordighera vincono (Foto e video)

Due squadre di pallamano dell'Abc Bordighera sono scese in campo durante il fine settimana. Si tratta degli under 13 e degli under 17 che hanno disputato gli incontri validi per il campionato dipartimentale francese.

Gli under 13 dell’Abc Bordighera hanno affrontato il Contes handball. “Il gruppo under 13 è sceso in campo molto carico dopo la vittoria della scorsa settimana” - fa sapere l’Abc Bordighera - “C'era voglia di ripetere la bella e vittoriosa prestazione. Fin da subito si è capito che il gap tra le due squadre era elevato; infatti, i nostri ragazzi si sono scontrati contro una squadra tutta in costruzione, composta da giovanissimi giocatori. Un piacere osservare la grinta e la determinazione per arrivare al goal. Molto brava l'allenatrice che non ha mai smesso di rassicurare i ragazzi, anche in palesi errori, e li ha spronati a giocare bene, a prescindere dal risultato. I nostri leoncini hanno dominato la partita, molti gli attacchi persona. La partita si è conclusa con il punteggio di 23 – 14".

"Buona prestazione di tutti i giocatori che portano a casa il risultato nonostante una partenza un po' a rilento. Con il passare dei minuti di gioco i ragazzi sono passati in vantaggio di alcuni gol e sono riusciti a gestire la partita fino ad arrivare alla fine vittoriosi" - dichiarano le allenatrici - “Siamo molto felici di vederli crescere come squadra e diventare sempre più sicuri di loro stessi. Durante la settimana proseguono gli allenamenti per cercare di continuare questo trend positivo anche per il prossimo fine settimana che vede impegnati gli under 13 il sabato a Bordighera, sempre per il campionato francese, presso la palestra Conrieri, mentre la domenica andranno ad Imperia per il campionato promozionale italiano FIGH. Siete tutti invitati a seguire i nostri leoncini”.

Domenica scorsa, invece, gli under 17 dell’Abc Bordighera, al Palazzetto dello sport, hanno giocato contro Handball des Collines. “Vittoria di misura, 26-25, dei nostri ragazzi nella gara casalinga contro i francesi" - commenta l’Abc Bordighera - “E’ stata una partita dai due volti. Autorevole primo tempo dell'Abc che chiude in vantaggio di 6 lunghezze. Il secondo tempo vede il ritorno imperioso dei transalpini che raggiungono il pareggio in 15 minuti. Il finale è stato un emozionante testa a testa fino al fischio finale. Tra i biancorossi da sottolineare la prestazione di Alessandro Balduzzi, trascinatore della squadra nei minuti finali”.

