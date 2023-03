Bordighera, vini delle cantine Lunae protagonisti dell'evento enogastronomico all’hotel Parigi (Foto e video)

Il vino è stato il protagonista assoluto all’evento enogastronomico con i sommeliers di ASPI Riviera dei Fiori (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana), quelli di ASM (Association Monegasque Sommeliers) e con le cantine Lunae di Castelnuovo Magra (Sp), ospitato, ieri sera, dall’hotel Parigi a Bordighera.

“Un evento enogastronomico importante perché ci consente di apprezzare il nostro territorio e una parte del levante ligure, che ha delle caratteristiche che sono importanti, anche e soprattutto, per quanto riguarda la viticoltura” - dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

“L’evento è stato voluto dalla nostra associazione professionale dei sommelier, l’Aspi Riviera dei Fiori, insieme all’associazione sommelier di Monaco. Questo primo incontro tra le due associazioni è stato organizzato nello spirito di una sempre maggiore collaborazione tra di noi ed è stata un’occasione professionale per apprendere e approfondire sempre più le caratteristiche organolettiche dei vini, dei cibi, dei distillati del Levante Ligure, nonché soffermarsi sul ‘Food & Beverage’ proposto dal ristorante dell’hotel Parigi**** e dalle Cantine Lunae. E’ prevista una master class, un aperitivo e una cena" - spiega Piero Sattanino, presidente onorario ASPI, World’s Sommeliers Champion ASI e vincitore del II° concorso internazionale ASI - “L’Aspi Riviera dei Fiori ha concluso un corso propedeutico di primo livello per sommelier e il 27 febbraio scorso ha iniziato un corso di secondo livello che terminerà con un esame per poter ottenere un diploma di Mastro Coppiere. Seguiranno, per chi lo desidererà, un corso di terzo livello e un “Tutorato” con esame finale per essere sommelier professionista. Il mondo della sommellerie non si ferma solo in Italia, l’Aspi essendo l’unica associazione italiana di sommeliers che è socia nell’ASI (Association de la Sommellerie Internationale), che racchiude ben 70 nazioni del mondo, dà a tutti i propri soci la possibilità di un inserimento nel mondo lavorativo mondiale. Assieme, nello spirito di fraterna amicizia portiamo alto il valore del buon vino del mondo”.

Alla serata erano presenti il presidente Asm Dominique Milardi e i suoi soci sommeliers monegaschi, il presidente onorario dell’Aspi e sommelier campione del mondo Piero Sattanino, il sommelier dell’hotel Parigi Davide Sattanino, Mario Sattanino del ristorante La Reserve di Bordighera con alcuni soci ASPI, Diego Bosoni, proprietario delle Cantine Lunae, e il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Per l’occasione si è svolta una master class riservata e a numero chiuso con la degustazione di sei vini. Alla conclusione vi è stato un aperitivo durante il quale si sono potuti assaggiare la focaccia “Cristofolo Colombo” con le bietoline e zafferano, il crostone di acciughe Dop di Monterosso le 5 Terre al profumo di “Cornabugia”, aglio dolce di Vessalico e “d’oro” l’olio extra vergine di olive Cà Lunae, le cozze farcite alla moda di Portovenere e le acciughe imbottite con erbette, parmigiano e aromi accompagnati da “Cuvée Lunae”, spumante Brut Metodo Classico millesimato 2018 da uve Albarola e Vermentino.

A seguire, si è potuta assaporare una dinner al ristorante dell’hotel Parigi **** a Bordighera su “I vini e la cucina del Levante Ligure”. I partecipanti della master class e diversi ospiti hanno così potuto approfondire differenti vini, come “Labianca” Liguria di Levante I.G.T bianco 2022; l’“Etichetta grigia” Colli di Luni Vermentino DOC 2022; l’ “Etichetta nera” Colli di Luni Vermentino DOC 2022; il “Cavagino” Colli di Luni Vermentino DOC 2021; il “Numero chiuso” Colli di Luni Vermentino DOC 2019 e il “Vermentino nero” Liguria di Levante I.G.T 2022.

Come pietanze sono state proposte i testaroli della Lunigiana al pesto Dop con fagiolini, patate e pecorino “rapè” accompagnati da “Albarola” Colli di Luni DOC 2022 da uve Albarola, Mesciua Spezzina di grano farro, ceci, fagioli lessi ed olio extra vergine di olive Cà Lunae insieme al “Mea Rosa” Liguria di Levante IGT rosato 2022 da uve Vermentino nero. A seguire “Laxerti con Puisci”, filetti di sgombro e piselli in umido con cipolla bianca e polpa di pomodoro, e totano ripieno con il “Cundijun”, gallette imbevute nell’aceto, verdure, erbe aromatiche e bottarga grattugiata, accostati al “Ciliegiolo” Liguria di Levante IGT 2022 da uve Ciliegiolo. Il momento conviviale è proseguito con Gorgonzola Palzola DOP selezione “Pal Chef” dolce e piccante con confettura extra di arance “Cà Lunae” accompagnato da “Nicolò V” Colli di Luni rosso DOC Riserva 2016 da uve Sangiovese, Merlot, Pollera Nera. La cena si è conclusa con il castagnaccio con pinoli, uvetta e gelato artigianale al fiordilatte insieme al “Nektar” Liguria di Levante IGT passito 2019 da uve Vermentino, un Espresso ¡TIERRA! India -Lavazza- 80% Arabica 20% robusta con tostatura delicata e, per finire, un “Persichetto”, liquore tradizionale -antica ricetta 5 Terre-Liquoreria Essentiae o “Acqua Lunae”, grappa di Vermentino –LVNAE.

“Il Vermentino è la nostra immagine, il vitigno sul quale lavoriamo da sempre, in vigna e in cantina consapevoli delle sue prerogative uniche legate al nostro territorio. Abbiamo scelto di preservare e reimpiantare vitigni autoctoni come l’Albarola, il Verementino Nero, la Malvasia, la Pollera Nera e la Massareta” - dice il viticoltore Diego Bosoni - “Tra i nostri prodotti vi sono il Verementino in purezza con etichetta nera; il Vermentino in purezza con l’etichetta grigia; il Veremntino in uvaggio Labianca e il bianco Fior di Luna. Vi sono poi gli autoctoni come l’Albarola; il Vermentino Nero; il Ciliegiolo e il rosato Mearosa. Tra i rossi vi sono il Circvs; l’Auxo e Niccolò V. Vi sono pure i cru come il Cavagino; il Numero chiuso e il Niccolò V Riserva. Produciamo anche il Cuvèe Lunae, spumante brut metodo classico; il passito Nektar; il distillato Aqva Lvnae e l’olio D’oro”.

La storia di Cantine Lunae è la storia della famiglia Bosoni: agricoltori e viticoltori da generazioni, legati alla terra dei Colli di Luni e ai suoi frutti. Cantine Lunae nascono infatti nel 1966 per volontà di Paolo Bosoni che, raccogliendo l’eredità culturale della famiglia, iniziò il suo percorso con un unico obiettivo: la costruzione di una viticoltura di qualità nei Colli di Luni. Il suo impegno si è concentrato fin dall’inizio nella valorizzazione dei vitigni tradizionali e nell’individuazione dei terreni a maggior vocazione, ampliando nel tempo gli ettari vitati e la produzione. Attualmente Paolo Bosoni segue e coordina il lavoro in cantina e in vigna, supportato dalla sua famiglia: dal fratello Lucio, dalla moglie Antonella, dai figli Diego e Debora, assieme ad un gruppo di lavoro composto da enologi, agronomi, maestri di vigna e di cantina. I vigneti di Lunae sono composti da 85 ettari di vigneto dei quali 50 di proprietà, 15 in affitti agricoli e 20 costituiti da 100 conferitori locali. I vigneti si estendono all’interno della provincia di La Spezia, nell’ultimo lembo della Liguria di levante al confine con la Toscana, dalla pianura a sud del fiume Magra sino a quasi 300 metri di altitudine sulle colline terrazzate alle cui spalle si ergono le Alpi Apuane. Un territorio unico al mondo per bellezza, microclima e caratteristiche geologiche. Gli apprezzamenti coltivati difficilmente superano estensioni maggiori di 2-3 ettari e sono suddivisi nelle zone collinari, pedecollinari e pianeggianti. Le Alpi Apuane proteggono dai venti freddi del nord mentre il mare regala una buona ventilazione e una notevole escursione termica. Un microclima ottimo per la qualità e i caratteri dei singoli vitigni. Dal 2019 circa 10 ettari di vigna vengono condotti totalmente seguendo i metodi della viticoltura biologica. Un progetto svolto con il supporto tecnico degli agronomi Ruggero Mazzilli e Giorgio Baccigalupi. Terra Viva Lunae è un percorso in continuo sviluppo che interessa direttamente la comunità contadina dei Colli di Luni. Circa 20 ettari di vigneto sono condotti da più di 100 piccoli vignaioli locali, che affiancati dallo staff tecnico dell’azienda conferiscono le loro piccole produzioni mantenendo così vive le tradizioni e le qualità uniche della viticoltura del territorio. Una collaborazione che ha permesso a Lunae di rivalutare aree vitate particolarmente vocate, di riscoprire antichi vitigni autoctoni e di ridare vita e nuovi stimoli a piccole realtà contadine, creando una rete sociale, un tessuto economico territoriale volto a tenere vivo il rapporto morale fra uomo e ambiente che sta alla base di ogni sviluppo agricolo. Il rispetto delle radici e la riscoperta del proprio passato ha portato nel 2004 la famiglia Bosoni a creare un luogo concepito come casa della propria idea di vita, lavoro e natura, Ca’ Lvnae, con l’intento di valorizzare il grande patrimonio enogastronomico locale. Un progetto dedicato all’ospitalità e all’arte del buono e del bello: un antico e rurale settecentesco ristrutturato nel rispetto delle architetture e dei materiali originari. Ca’ Lvnae accoglie al suo interno anche differenti attività e progetti: l’enoteca, il museo Ca’ Lvnae, la liquoreria essentiae, le cucine laboratorio, visite guidate, degustazioni ed eventi.