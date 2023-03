Imperia, pioggia di false email dall’Agenzia delle Entrate: colpiti studi professionali e normali cittadini

Nuovo tentativo di truffa via mail nei confronti degli utenti dell’Agenzia delle Entrate. Come in altri casi sono decine le email arrivate in studi professionali o di semplici cittadini che ad Imperia sono stati messi in allarme dopo aver ricevuto una comunicazione dal Fisco.

Il testo dell’ennesima email truffa recita così: “Gentile contribuente, dopo gli ultimi conteggi annuali della vostra operosità fiscale abbiamo decretato che si ha diritto a ricevere un rimborso fiscale di euro 582,94. Si raccomanda di inviare la richiesta di rimborso, alla quale ci vorranno 6 giorni lavorativi per essere elaborata. Per avere accesso aderire al rimborso fiscale badare alle istruzioni riportate di seguito: scaricare il modulo di rimborso fiscale al seguente (qui viene allegato un link esterno); attendere l’arrivo della mail di avvenuta elaborazione rispettando i giorni indicati”.

A firmare il messaggio è l’Ufficio comunicazioni della Direzione Agenzia delle Entrate ma occorre prestare molta attenzione. Come si può notare, il testo del messaggio non è neanche scritto in italiano corretto, oltre al fatto che l’Agenzia delle Entrate non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie.

“Questa ed altre eventuali mail simili sono da considerare dei tentativi di truffa e si raccomanda si non cliccare alcun link presente in esse” mette in guardia l’utenza l’Agenzia delle Entrate che si dichiara “totalmente estranea a questi messaggi. In caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’ufficio delle Entrate territorialmente competente”.