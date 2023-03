Imperia, interventi di riparazione dell'acquedotto in calata Cuneo e disservizi: la spiegazione di Rivieracqua

La circostanza ha impedito la conclusione dei lavori che si sono prolungati oltre il previsto, rendendo indispensabile, per la definitiva riparazione, la messa fuori sevizio della condotta Roya 1.

Nel corso dell'intervento già programmato per la giornata di ieri lunedì 20 marzo 2023, segnalato con comunicato stampa di venerdì 17, si è verificato un imprevedibile cedimento della condotta presente in calata Cuneo ad Imperia.

Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Ci scusiamo per il disagio arrecato all'Utenza, precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile.