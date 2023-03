Arma di Taggia: dopo 5 mesi la parola fine sul camper bruciato dove morì Eliana Crema

A 5 mesi dall'incendio che portò alla morte di Eliana Crema, questa mattina è stata rimossa la carcassa bruciata del suo camper. Era il 14 ottobre dell'anno scorso quando nel pomeriggio, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme con la 53enne disabile a bordo insieme al suo cane.

La terribile scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti che si trovavano sulla ciclabile, tra questi anche il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo, Mons. Antonio Suetta che diede l'assoluzione alla donna. La tragedia si è scontrata con un problema di natura burocratica: la liquidazione di Area24, proprietaria dello spazio dove si è verificato l'incendio. In questi mesi, il Comune di Taggia ha fatto il possibile per ottenere la rimozione della carcassa del veicolo. A fine febbraio, è emerso che a pagare per portare via il mezzo sarebbe stato l'ente pubblico tabiese.

Negli anni scorsi, il Comune aveva ottenuto la concessione all'uso dell'area come parcheggio pubblico da sfruttare in estate mentre erano in corso i lavori per la costruzione del nuovo posteggio nel viale delle Palme. Sulla carta, il rapporto concessorio, si sarebbe dovuto esaurire nel settembre 2021, tuttavia non è mai stata perfezionata la riconsegna dello spazio ad Area 24 e quindi per la restituzione l'ente avrebbe dovuto portare via i resti del mezzo.