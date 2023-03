Vela: Trofeo Primavera a Diano Marina, 134 giovani della classe optimist per le prime due regate di marzo

Un fine settimana all’insegna della vela per la città di Diano Marina. Ben 134 piccoli velisti della classe Optimist hanno potuto correre due giorni di regate in ottime condizioni, grazie al vento da levante di circa 14 nodi del sabato, accompagnato da onda formata, e una brezza più leggera la domenica, che comunque ha permesso di disputare tutte le prove in programma.

Spiega il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Il Trofeo Primavera è una regata che si svolge ormai dagli anni ’70 ed è un must per il Club del Mare. Sono molto soddisfatto dello svolgimento di questo primo evento e dell’organizzazione che abbiamo messo in campo sia in mare che in terra. Per questa ragione un plauso particolare va al Comitato di Regata Fulvio Parodi, Giuseppe Tezel, Marco Cimarosti, Luisa Franza, Maurizio Ansaldi, Alberto Mellano e al C.d.P. Alessandra Barberis e Andrea Arasio che hanno diretto al meglio le 6 prove in programma. Un ringraziamento va poi a tutto lo staff del nostro sodalizio, ai soci volontari, ai giovani velisti delle squadre agonistiche che hanno aiutato i loro istruttori affinché tutto andasse per il meglio. Un ringraziamento speciale, poi, alla G.M., sempre molto disponibile e di grande supporto, alla Capitaneria di Porto, alla Croce Rossa, alle forze dell’ordine e, non ultimo, al Comune di Diano Marina, che ci ha supportato fattivamente. Infine un ringraziamento ai nostri sponsor: Matteo Catto, di Estetica Nefertari, Lucio Carli, dell’azienda F.lli Carli e Davide Cecamore per Spaziale Splendy che hanno fornito tutti i gadget”.





Conclude Diego Negri, Campione del Mondo Star 2021 e 2022, nella sua veste di Direttore sportivo del Club del Mare: “La nostra attività di Circolo è incentrata particolarmente sugli Optimist e il Trofeo Primavera, un grande classico per il nostro sodalizio, è uno dei primi appuntamenti della stagione per i giovani di questa classe nella nostra zona, inoltre, essendo regata di Ranking Zonale, dà l’accesso al Campionato Italiano. Quest’anno è stato per noi e per i ragazzi un warm up in vista del prossimo weekend del 24-26 dove il golfo di Diano ospiterà più di 200 ragazzi provenienti da tutto il nord Italia per la regata di Ranking Interzonale, primo passo per la partecipazione ai Campionati Europei e Mondiali della Classe”.





Di seguito i primi classificati nelle diverse categorie.



Divisione A: primo classificato Giancarlo Postiglione, secondo piazzamento per Edoardo Pastorino (entrambi del Circolo Vele Vernazzolesi), terzo posto per Edoardo Tripodi (Circolo Vela Bellano).



Divisione B: primo posto per Nicola Francesco Ruccia (Circolo Vela Bellano), secondo piazzamento per Lorenzo Dall’Ava (Club del Mare Diano Marina), terzo classificato Mattia Calderoni (Yacht Club Sanremo). Due premi speciali sono andati ad Andrea Desiderati (miglior timoniere 2014) e Giulia Dallo’ (miglior timoniere 2012).