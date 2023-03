Tiro con l'Arco: buoni risultati per i giovani dell'Archery Club Ventimiglia nel Trofeo Pinocchio' a Genova

Organizzata dalla compagnia arcieri della ‘Superba’ di Genova, si è svolta domenica scorsa la fase invernale del ‘Trofeo Pinocchio’.

L’Archery Club Ventimiglia era presente con 6 atleti all’appuntamento genovese. Tutti si sono distinti con buoni risultati. Tra le ‘Ragazze 2010’ secondo posto per Margherita e posizione analoga nei ‘Ragazzi 2010’, per Leonardo Pavone. Tra i 2011 quarta piazza per Domenico Campagna. Nei 2012 secondo posto per Ludovica Maccario e vittoria invece per Carlo Martin. Infine, nei 2013, terza posizione per Noe Giubilato.

I baby arceri provenienti da tutta la Liguria erano circa 40 mentre, gli arcieri ventimigliesi erano accompagnati da Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi. Prossimo appuntamento della fase estiva del ‘Trofeo Pinocchio’ il 14 maggio prossimo a San Bartolomeo al Mare.