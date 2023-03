Pallavolo: nella giornata di riposo di Serie C sconfitte le seconde, la Grafiche Amadeo allunga in classifica

Nella giornata di riposo per la Grafiche Amadeo, nel campionato di Serie C, sono arrivate due sorprese che consentono ai matuziani di allungare in classifica. Infatti entrambe le inseguitrici hanno perso in casa.

Il Volley Sabazia ha perso la sfida contro Energie Carcare per 3-2 e, con lo stesso punteggio, Admo Lavagna ha perso contro il Sant’Antonio Genova.

Ora la Grafiche Amadeo ha 39 punti, seguita da Volley Ecosavona e Vado a 36 con Admo a 35. Prossima gara della Grafiche Amadeo domenica prossima in casa, alle 18 a Villa Citera, contro il Colombiera Sarzana.

Il presidente Beppe Privitera invita tutti alla calma: “Il campionato è ancora lungo con scontri diretti da giocare. Ci vogliono entusiasmo, divertimento e concentrazione che sono gli ingredienti del nostro gruppo. Continuiamo cosi fino alla fine, partita dopo partita”.