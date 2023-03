Pallavolo: Imperia Volley, vittoria per la squadra femminile e sconfitta per quella maschile in Serie D

Chiude la regular season con una vittoria l’Imperia Volley femminile, nel campionato di Serie D mentre esce sconfitta, con onore, quella maschile contro la capolista Albisola. Nei campionati giovanili ottava vittoria consecutiva della Under 17 maschile. Sotto il dettaglio degli incontri.

Campionato Regionale Serie D Maschile 16a Giornata

Imperia Volley – Clapsy Albisola 1-3

Sconfitti, ma a escono a testa alta dal Palazzetto di Zona San Lazzaro, i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi nella gara con la capolista Clapsy Albisola. Solo dopo 1h e 58m, i ceramisti riescono ad avere la meglio sulla formazione del capoluogo. Per la 17a giornata gli imperiesi faranno visita domenica 26 marzo ai genovesi del Sant’Antonio.

Campionato Regionale Serie D Femminile Girone A 18a Giornata

Farmacia San Nicolò Albisola - Imperia Volley 1-3

Termina con una vittoria la regular season dell’Imperia Volley che si classifica al secondo posto alle spalle della neopromossa Tweener Andora. Matilde Gresia e compagne passano al Pala Besio di Albisola (3/1) nella gara con la Farmacia San Nicolò. Ora una piccola pausa per ricaricare le batterie nell’attesa della stesura da parte del Comitato Regionale Ligure delle gare dei Play Off.

Campionato U17 8a Giornata

Imperia Volley – Volley Team Finale 3-0

Ottava vittoria su altrettante gare per i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza. Un cammino fino ad ora perfetto con sei successi per 3/0 e due per 3/1.

Campionato U16 Girone C 12a Giornata

CRM Sanremo Nlp - Imperia Volley 0-3

Terminano la prima fase con una vittoria le ragazze di Roberto Gavi e Sara Pressamariti. Il secondo posto della classifica generale le permette il successivo passaggio alla seconda fase del prossimo 2 aprile.

Campionato U13 5a Giornata

Imperia Volley – Albenga Volley Blu 0-3

Pur giocando una discreta partita, nulla possono le ragazze di Mario Ozenda e Ferraresi Maria Rosa con la capolista Albenga Volley Blu.