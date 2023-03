Pallavolo: bella vittoria dell'Unione Maschile Sanremo Under 19 sui pari età del Vt Finale Ligure

Vittoria per 3-1 dell'Unione Maschile Sanremo nell'ultima giornata del campionato Under 19 di pallavolo. I ragazzi di coach Minaglia sono scesi in campo contro i pari età del Volley Team Finale Ligure.

Primo set molto combattuto e chiuso per 25-23 dai sanremesi grazie ai muri decisivi di capitan Ghiretti. Molto bene il secondo set: preciso Capacci in ricezione e incisivi in attacco Catalano e Tinelli e il set si chiude agevolmente per 25-15. Troppi errori nel terzo, soprattutto in attacco, e sono i finalesi a chiudere il parziale per 26-28. Nel quarto set i sanremesi scendono in campo da subito determinati: El Jaidouli smista bene il gioco e Borro mette a segno punti importanti. Il parziale si chiude agevolmente per 25-13.

La formazione dell’Unione Sanremo: Tinelli, El Jaidouli, Borro, Catalano, Bortesi (L), Fagioli, Antonellini, Corsaro, Ghiretti (cap.), Graglia, Mauro, Capacci (L). Prossima gara domenica contro il New Volley Val Bormida, questa volta nel campionato di Prima Divisione.