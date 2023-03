Pallacanestro: nonostante la sconfitta di Alassio il Basket Ospedaletti approda ai play-off

Il Basket Club Ospedaletti perde ad Alassio ma raggiunge lo stesso i play-off promozione per la concomitante sconfitta del Lerici.

Il Bco perde ma gioca una gran partita con tre tempi perfetti. Ma, quando sembra fatta per inerzia e punteggio (+7), gli orange si spengono e nel quarto tempo gli alassini, condotti da uno straordinario Revetria, mettono la freccia e vincono meritatamente.

“Sapevamo di essere artefici del nostro destino – ha detto coach Lupi - ma potevamo avere una chance in più se Lerici avesse perso a Val Petronio e così è stato. Il basket è ancora uno sport sano fatto da persone serie, gli allenatori non vogliono mai perdere e i campionati sono regolari. Ora sotto ai play-off facendo i complimenti a questo gruppo che con enormi sacrifici viene in palestra a sopportarmi. Un grazie anche al Presidente Morabito ed al mio assistente Cotterchio”.

Alassio: Revetria 31, Magaletti 22, Noumeri 5, Varaldo 5, Robaldo 4, Mola 4, Fousfos 4, Manfredi, Giribaldi, Lila, L'aria. All. Accinelli

BC Ospedaletti: Colombo 18, Bedini 12, Vivo 8, Formica 6, Blasetta 6, Paganini 5, Oggero 2, Ferraris, Rudian 6, Zunino n.e.. All.Lupi.