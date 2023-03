Pallacanestro: nel girone A del campionato di promozione ligure, ennesima vittoria del Blue Ponente Basket

Con la vittoria nel 'derby di Capo Berta' sale a nove vittorie consecutive la striscia positiva di Blue Ponente Basket nel girone A del campionato di promozione ligure. Vittoria convincente nel punteggio e nel gioco: dopo un primo quarto in equilibrio i padroni di casa prendono vantaggio, gestendo con ordine sia la fase offensiva che quella difensiva. Durante il secondo quarto gli ospiti passano alla difesa 3-2 nel tentativo di contenere i Blue, che però attaccano bene la zona avversaria e vanno all'intervallo in vantaggio di 12 punti. Nel terzo quarto gli imperiesi perdono la via del canestro per più di metà quarto e i dianesi ne approfittano per consolidare il vantaggio e mettere la partita in ghiaccio. Ultimo quarto in equilibrio con ampie rotazioni per tutti.



Una novità è stato l'affiancamento dei più piccoli: sette minicestisti della squadra esordienti sono stati chiamati a condividere la riunione pre-partita e la fase di riscaldamento con la prima squadra, nonché la gioia dei festeggiamenti finali. Un modo per coinvolgere i più piccoli, farli appassionare e mostrare loro quale sarà l'evoluzione dello sport che hanno iniziato a praticare. L'iniziativa sarà ripetuta, a rotazione, a tutti gli appuntamenti casalinghi della prima squadra.

BPB: Lo Piccolo A. 34, Genovese A. 12, Petroncari A. 11, Boretti J. 8, Olivari R. 7, Degl'Innocenti A. 6, Garibbo T. 4, Appendino L. 2, Andreini (cap.) L. 1, Ognibene F., Pirosu M. – All.: Archimede E. - Ass.: Scilletta A.

BKI: Fichera A. 18, Canobbio D. 11, Peirano S. 10, Mancuso Gio. 6, Baiardo L. 4, Viale (cap.) G. 4, Mancuso Giu. 3, Giroldi T., Melodia L., Rotomondo F., Verda M. - All.: Carbonetto F. - Ass.: Pionetti D.

Arbitri: Russo A., Laura R.